Съемки нового «Бэтмана» приостановили из-за коронавируса

Американская киностудия Warner Bros. Приостановила на две недели съемки продолжения «Бэтмана». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма «Бэтмен» на две недели, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с ситуацией с коронавирусом.

Съемки фильма с конца января проходили в Лондоне.

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