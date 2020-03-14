Клип Little Big набрал более 15 млн просмотров

Клип российской группы Little Big на песню Uno набрал более 15 млн просмотров, об этом свидетельствуют данные видеохостинга Youtube.

На данный момент у клипа 15 268 874 просмотра и 898 тысяча лайков.

Клип был опубликован 13 марта в 01.00 мск, с тех пор он занимает первое место на вкладке «В тренде».

Ранее сообщалось, что Little Big представят Россию на конкурсе «Евровидение-2020» с песней Uno. Ее премьера состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант».

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