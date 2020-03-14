Волочкову осудили за видео с сухим льдом

Российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за видео с сухим льдом, которое она выложила в своем Instagram.

На кадрах можно увидеть стол в ресторане, на котором происходит химическая реакция с сухим льдом.

«Праздник просто так», — подписала пост с роликом Волочкова.

При этом пользователи соцсети негативно отреагировали на видео балерины, которая она опубликовала после трагедии, произошедшей на праздновании дня рождения блогера Екатерины Диденко.

«Да это просто мерзко на фоне последних событий выставлять такое видео. Кошмар! Опять пропаганда сухого льда! — написал один из комментаторов.

На праздновании дня рождения Диденко находились 18 человек. Инцидент произошел из-за сухого льда. Предполагается, что после того, как люди зашли в воду со льдом, произошла химическая реакция и сильное дымообразование. Впоследствии трое человек, в том числе муж блогера, потеряли сознание и из-за этого стали тонуть. Три человека погибли, включая мужа блогера.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Блогер Диденко ответила на критику после инцидента в московской бане

— Психолог объяснила реакцию блогера Диденко на смерть мужа в московской бане

— Названа причина смерти гостей вечеринки в московской бане