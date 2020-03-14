Disney приостанавливает производство игровых фильмов из-за коронавируса

Компания Disney приняла решение о приостановке производства игровых фильмов из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNBC.

На данный момент случаев заражения коронавирусом на съемочных площадках фильмов Disney не выявлено, решение принято в целях защиты членов съемочных групп, говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что приостановлены съемки фильмов «Русалочка», «Один дома» и «Питер Пэн».

Ранее компания сообщила о закрытии Disney World и парков Disneyland в Париже и штате Флорида, США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 138 тысяч, погибли 5097 человека.

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