Том Холланд рассказал о старте съемок нового «Человека-паука»
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Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд в беседе с Inquirer рассказал, что съемки «Человека-паука-3» стартуют в Атланте (штат Джорджия) в июле.
Кроме того, фильм будут снимать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. Он также добавил, что в новом фильме о супергерое появится певица Зендая. «Что касается отношений Питера и Эм Джей, то я не могу сказать, какими они будут», — поделился он.
Детали сюжета нового фильма о Человеке-пауке пока неизвестны.
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