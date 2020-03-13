Том Холланд рассказал о старте съемок нового «Человека-паука»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/915/12691915/sm-pic905-895x505-73536.jpg">

Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд в беседе с Inquirer рассказал, что съемки «Человека-паука-3» стартуют в Атланте (штат Джорджия) в июле.

Кроме того, фильм будут снимать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. Он также добавил, что в новом фильме о супергерое появится певица Зендая. «Что касается отношений Питера и Эм Джей, то я не могу сказать, какими они будут», — поделился он.

Детали сюжета нового фильма о Человеке-пауке пока неизвестны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Том Холланд рассказал, как «спас Человека-паука»

— Режиссер «Ангелов Чарли» сравнила фильм с «Человеком-пауком»

— В сиквеле «Венома» может появиться Человек-паук