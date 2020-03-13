Том Холланд рассказал о старте съемок нового «Человека-паука»

Исполнитель роли Человека-паука Том Холланд в беседе с Inquirer рассказал, что съемки «Человека-паука-3» стартуют в Атланте (штат Джорджия) в июле.

Кроме того, фильм будут снимать в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. Он также добавил, что в новом фильме о супергерое появится певица Зендая. «Что касается отношений Питера и Эм Джей, то я не могу сказать, какими они будут», — поделился он.

Детали сюжета нового фильма о Человеке-пауке пока неизвестны.

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