Том Хэнкс вышел на связь после заражения коронавирусом

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Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вышли на связь после известий о заражении коронавирусом.

Селфи с женой Хэнкс опубликовал в Instagram. Он поблагодарил австралийских врачей, заботящихся о паре, и подтвердил, что у него и Риты COVID-19. «Мы сидим в карантине, чтобы не распространять болезнь. Для некоторых она может вести к серьезным осложнениям», — уточнил Хэнкс, добавив, что стоит прислушаться к советам экспертов и позаботиться о себе и других. «Что бы там ни было, в бейсболе не плачут», — завершил он свой пост.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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