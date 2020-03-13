Букмекеры включили Little Big в пятерку потенциальных победителей «Евровидения»

Российская группа Little Big занимает 5 место в рейтинге потенциальных победителей «Евровидения-2020» по прогнозам международных букмекерских контор. Об этом свидетельствуют данные портала Eurovisionworld.com, который аккумулирует букмекерские котировки.

Little Big находится на 5 месте, шансы на победу российского коллектива оценены в 7%.

Первое место в рейтинге занимает представитель Болгарии с показателем 11%. Следом идет Литва — также 11%, а затем Швейцария и Исландия с 10%-ми оценками.

Букмекерская контора BET STARS прогнозирует российскому коллективу победу в конкурсе (котировка 4,5).

Среди видео работ конкурсантов клип Little big стал самым популярным, набрав 1,3 млн просмотров за 10 часов.

Ранее стало известно, что Россию на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме представит рейв-группа Little Big. На шоу «Вечерний Урант» коллектив впервые исполнил песню Uno, с которой отправится на состязание.

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