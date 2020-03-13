Авторы триллера «Я иду искать» снимут пятый «Крик»

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Режиссеры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, авторы триллера «Я иду искать», снимут новый фильм кинофраншизы «Крик», передает The Hollywood Reporter.

Пока неизвестно, будет ли пятый «Крик» продолжением четырех предыдущих или перезапуском серии.

Первый фильм Уэса Крэйвена «Крик» вышел в 1996 году, четвертый и последний — в 2011 году. Главная героиня комедийных хорроров — девушка по имени Сидни, которую преследует убийца в маске.

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