Little Big запустили челлендж в поддержку своей песни для «Евровидения»

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Российская группа Little Big запустила в социальных сетях танцевальный челлендж #Unovisionchallenge в поддержку песни Uno.

В TikTok коллектив опубликовал ролик с отрывком из песни, с которой выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение», и движениями, которые можно повторить на камеру.

Сейчас у записи 56 тыс. лайков.

В России клип впервые был показан в эфире передачи «Вечерний Ургант». До этого в сети был доступен только отрывок композиции музыкального коллектива.

«Евровидение» состоится в Нидерландах в мае 2020 года.

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