Участники Little Big рассказали о давлении поклонников

Лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал о давлении поклонников в преддверии «Евровидения-2020», сообщает ТАСС.

По словам Прусикина, коллектив испытывает давление фанатов по поводу будущих результатов конкурса. Он отметил, что рад поддержке зрителей, но не стоит возлагать такие серьезные надежды на победу.

«Самая большая проблема для нас сейчас — что почему-то все считают Little Big какой-то панацеей. Это безумная ответственность. Поддерживайте нас, но не надейтесь так на победу, не нагнетайте», — обратился к фанатам Прусикин.

Кроме того, Little Big признались, что подавали заявку на конкурс без надежды на участие.

«Мы не ожидали, мы по приколу отослали заявку», - сказал вокалист группы.

Своими соперниками на конкурсе коллектив считает исполнителей из Исландии, Литвы и Болгарии.

Ранее Little Big представили песню Uno, с которой они выступят на «Евровидении-2020». 65-й юбилейный конкурс песни пройдет в мае в Роттердаме.

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