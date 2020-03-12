«Диснейленд» в Калифорнии закроют из-за коронавируса

«Диснейленд», расположенный в США (штат Калифорния) будет закрыт с субботы, 14 марта, в связи с вспышкой коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, распространенное равлекательным парком.

Такое решение было принято после того, как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом из-за угрозы распространения инфекции объявил о запрете собраний, в которых участвует более чем 250 человек.

«Мы закрываем парк «Диснейленд» и «Парк приключений Диснея в Калифорнии» с 14 марта до конца месяца», — указано в заявлении.

Однако работа отелей, предназначенных для гостей парка, будет приостановлена лишь 16 марта.

До сегодняшнего момента случаев коронавируса в калифорнийском «Диснейленде» зафиксировано не было.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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