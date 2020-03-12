Музеи в Испании закроют из-за коронавируса

Власти Испании приняли решение о закрытии музеев из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, будут закрыты государственные архивы.

Так в числе музеев, которые попали под ограничение к посещению, оказались музей Греко в Толедо, Дом-музей Сервантеса в Вальядолиде, а также Национальный музей и исследовательский центр Альтамира (Кантабрия), генеральный архив короны Арагона в Барселоне и другие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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