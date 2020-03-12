Disney опубликовала трейлер мультфильма о жизни и смерти «Душа»

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Студии Disney и Pixar опубликовали трейлер мультфильма «Душа» о человеке, чья душа отделилась от тела и начала путешествия между мирами.

Авторы мультфильма обещают порассуждать о желаниях и мечтах и о том, что делает человека тем, кто он есть. «Неужели это все стоит того, чтобы умирать?» — спрашивает о жизни душа еще не рожденного персонажа душу другого, которому грозит смерть.

Премьера мультфильма «Душа» запланирована 18 июня 2020 года.

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