«Чужак» по Стивену Кингу побил рекорд просмотров HBO
Сериал-триллер по роману Стивена Кинга «Чужак» стал самым рейтинговым сериалом на HBO, передает Variety.
Последняя серия «Чужака» вышла 8 марта и в прямом эфире собрала аудиторию в 1,37 млн зрителей. Затем аудитория выросла до 2,2 млн зрителей. Всего с момента премьеры на различных платформах сериал посмотрели 9 млн зрителей. Таким образом, «Чужак» обогнал «Хранителей» и «Настоящий детектив», собиравшие 7 и 8 млн зрителей.
В центре сюжета «Чужака» — расследование убийства мальчика, потрясшее маленький город. Стивен Кинг опубликовал «Чужака» в 2018 году.
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