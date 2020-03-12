«Чужак» по Стивену Кингу побил рекорд просмотров HBO

<img src="//img.gazeta.ru/files3/820/12907820/serial-pic905-895x505-4035.jpg">

Сериал-триллер по роману Стивена Кинга «Чужак» стал самым рейтинговым сериалом на HBO, передает Variety.

Последняя серия «Чужака» вышла 8 марта и в прямом эфире собрала аудиторию в 1,37 млн зрителей. Затем аудитория выросла до 2,2 млн зрителей. Всего с момента премьеры на различных платформах сериал посмотрели 9 млн зрителей. Таким образом, «Чужак» обогнал «Хранителей» и «Настоящий детектив», собиравшие 7 и 8 млн зрителей.

В центре сюжета «Чужака» — расследование убийства мальчика, потрясшее маленький город. Стивен Кинг опубликовал «Чужака» в 2018 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Авторы песни о чеканной монете из «Ведьмака» назвали омский кавер лучшим

— Добронравов подтвердил отсутствие Артемьевой на съемочной площадке «Сватов»

— Композитор The Last Of Us создаст музыку для экранизации игры на HBO