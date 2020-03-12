ФНС заблокировала счет Стивена Сигала
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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет голливудского актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. Утверждается, что Сигал не отчитался вовремя о своих финансах в ФНС №22 Московской области.
Утверждается, что банковский счет артиста был заблокирован еще 29 февраля, на что он пока никак не отреагировал.
Звезде боевиков Стивену Сигалу 67 лет. Российский паспорт он получил в 2016 году.
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