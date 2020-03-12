Дочь Талызиной рассказала о состоянии госпитализированной актрисы
close
Дочь народной артистки РСФСР Валентины Талызиной рассказала о состоянии госпитализированной матери в разговоре с телеканалом «Звезда».
По словам Ксении Хаировой, Талызина находится на плановом обследовании. «Не беспокойте нас звонками, ведь вы уже далеко не первые. Извините нас, все хорошо», — уточнила она.
85-летняя Валентина Талызина — звезда фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня» и «Зигзаг удачи». В октябре 2019 года перенесла инсульт и сейчас проходит курс реабилитации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Госпитализирована Валентина Талызина
— Путин отметил самобытные актерские работы празднующей юбилей Талызиной