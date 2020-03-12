Участники Little Big рассказали, что придумали песню для «Евровидения» спонтанно
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Участники группы Little Big, которая будет представлять Россию на «Евровидение-2020», рассказали в эфире радиостанции NRJ о написанной для конкурса песне.
По словам лидера группы Ильи Прусикина, композиция была написана спонтанно во время отдыха в январе. Она будет в стиле рок-диско и металл-диско. Изначально группа не задумывала песню как трек для конкурса.
«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас», — добавил Прусикин.
Премьера композиции запланирована на 12 марта.
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