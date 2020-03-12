Том Хэнкс заразился коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом артист сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хэнкс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп: США запретят въезд из Европы на 30 дней

— ВОЗ объявила пандемию коронавируса