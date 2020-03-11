В Мадриде временно закрываются музеи из-за коронавируса

Власти Мадрида объявили, что музеи города, включая Прадо, закрываются для посещения на неопределенный срок из-за коронавируса, сообщает Министерство культуры Испании.

Музеи закрываются с 12 марта на неопределенный срок, с целью «гарантии здоровья посетителей, пользователей и сотрудников».

В Испании коронавирусом заразились более двух тысяч, скончались 50 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены больше 120 тысяч человек, при этом выздоровели почти 67 тысяч пациентов, а погибли — 4 375.

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