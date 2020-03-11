«Паразиты» побили кассовый рекорд в Британии
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Южно-корейский фильм «Паразиты» установил рекорд по кассовым сборам в Англии как фильм на иностранном языке. Об этом сообщает The Guardian.
В пятницу, 6 марта, кинолента собрала $14,5 млн, а за выходные эта сумма выросла до $15 млн.
Таким образом, работа режиссера Пон Чжун Хо обошла в прокате фильм 2004 года «Страстей Христовых» с Мелом Гибсоном.
Ранее на кинопремии «Оскар» кинолента взяла главный приз, а также завоевала еще три награды.
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