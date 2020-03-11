«Паразиты» побили кассовый рекорд в Британии

Южно-корейский фильм «Паразиты» установил рекорд по кассовым сборам в Англии как фильм на иностранном языке. Об этом сообщает The Guardian.

В пятницу, 6 марта, кинолента собрала $14,5 млн, а за выходные эта сумма выросла до $15 млн.

Таким образом, работа режиссера Пон Чжун Хо обошла в прокате фильм 2004 года «Страстей Христовых» с Мелом Гибсоном.

Ранее на кинопремии «Оскар» кинолента взяла главный приз, а также завоевала еще три награды.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Какого черта?» Трамп разнес «Оскар» за победу «Паразитов»

— Вопреки стримингу: «Паразиты» на Blu-Ray стали бестселлером

— Режиссер «Паразитов» не может поверить в победу на «Оскаре»