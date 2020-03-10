Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала

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Группа Little Big 12 марта представит песню для «Евровидения» на Первом канале в эфире программы «Вечерний Ургант».

Как уточнили в пресс-службе канала, информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу) своевременно и в соответствии с регламентом», — отметили в пресс-службе канала.

Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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