Little Big представит песню для «Евровидения» в эфире Первого канала
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Группа Little Big 12 марта представит песню для «Евровидения» на Первом канале в эфире программы «Вечерний Ургант».
Как уточнили в пресс-службе канала, информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу) своевременно и в соответствии с регламентом», — отметили в пресс-службе канала.
Международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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