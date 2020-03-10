У итальянской солистки Большого театра заподозрили коронавирус
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У приглашенной солистки Большого театра Чечилии Молинари заподозрили коронавирус, передает Telegram-канал Mash.
Молинари прилетела из Италии в Москву 24 февраля. 6 марта она должна была петь в постановке «Путешествие в Реймс», однако в день спектакля заболела. Сотрудники Роспотребнадзора взяли у певицы мазок на тест, коронавирус у солистки не подтвердился. Спектакль сильно задержали, в тот же день певица вернулась домой.
Уточняется, что неизвестно, каким образом удалось оперативно получить результаты теста.
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