У итальянской солистки Большого театра заподозрили коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/561/12997561/Cecilia-Molinari-pic905-895x505-24465.jpg">

У приглашенной солистки Большого театра Чечилии Молинари заподозрили коронавирус, передает Telegram-канал Mash.

Молинари прилетела из Италии в Москву 24 февраля. 6 марта она должна была петь в постановке «Путешествие в Реймс», однако в день спектакля заболела. Сотрудники Роспотребнадзора взяли у певицы мазок на тест, коронавирус у солистки не подтвердился. Спектакль сильно задержали, в тот же день певица вернулась домой.

Уточняется, что неизвестно, каким образом удалось оперативно получить результаты теста.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Парижские концерты Мадонны отменены из-за коронавируса

— Организаторы «Евровидения» отказались от поездки в Нидерланды из-за коронавируса

— Звезду «Улицы коронации» отправили на карантин из-за коронавируса