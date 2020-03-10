Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве побывал в находящемся вблизи Чернобыльской АЭС городе Припять, где покатался на заброшенной карусели. Соответствующий ролик он выложил в своем Instagram.

Видео из зоны отчуждения музыкант сопроводил хештегом #Chernobyl.

Как стало известно, Линдеманн был на Украине на своем сольном концерт, который прошел 6 марта в Киеве.

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