Собчак оригинально отреагировала на падение курса рубля

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram оригинально отреагировала на падение курса рубля.

Собчак 9 марта выложила в соцсети пост с фотографией, на которой запечатлено, как она лежит рядом с океаном с поднятой вверх ногой.

«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — написала Собчак.

Ранее курс рубля на международных торгах упал по отношению в доллару и евро после обвала цен на нефть.

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