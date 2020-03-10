Собчак оригинально отреагировала на падение курса рубля
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Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram оригинально отреагировала на падение курса рубля.
Собчак 9 марта выложила в соцсети пост с фотографией, на которой запечатлено, как она лежит рядом с океаном с поднятой вверх ногой.
«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — написала Собчак.
Ранее курс рубля на международных торгах упал по отношению в доллару и евро после обвала цен на нефть.
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