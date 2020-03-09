СМИ: рэпер Джиган попал в «психбольницу»
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Рэпер Джиган оказался в реабилитационном центре через полмесяца после рождения сына. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на прямой эфир артиста.
По данным сайта, музыкант после рождения сына появлялся в прямом эфире социальной сети в нетрезвом виде. После этого он на какое-то время пропал из виду. Однако недавно был замечен без бороды и бровей в эфире.
Своим подписчикам Джиган рассказал, что находится в реабилитационном центре, где «его хорошо лечат и кормят».
«Я психбольной», — цитирует сайт Джигана.
Стоит отметить, что жена исполнителя Оксана Самойлова выложила stories в Instagram с подписью: «Я просто не хочу просыпаться в этом мире».
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