Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Американский актер Кристиан Бэйл получил роль злодея в фильме по комиксам вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром». Об этом сообщает Twitter издания Entertainment Tonight со ссылкой на голливудскую актрису Тессу Томпсон.

Такое заявление она сделала на премьере третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», общаясь с корреспондентом по поводу своего возвращения к роли союзницы и напарницы Тора — Валькирии.

«Кристиан Бэйл сыграет нашего злодея, это фантастика!» — сказала Томпсон.

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