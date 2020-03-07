Посольство РФ в США обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Российское посольство в США обратило внимание украинского правительства на рекламу ФБР, в которой была использована фотография поэта и певца Владимира Высоцкого. Об этом сообщается в Twitter диппредставительства.

Дипломаты выразили надежду на то, что после такой рекламы на Украине разрешат к показу запрещенный в стране телесериал «Место встречи изменить нельзя», в котором сыграл Высоцкий.

«Будем надеяться, что после рекомендации ФБР Украина снимет запрет с легендарного советского пятисерийного телевизионного сериала «Место встречи изменить нельзя» с участием любимого российского актера и певца Владимира Высоцкого», — сказано в тексте публикации.

В опубликованной рекламе говорится об обращении в ФБР при наличии информации, которая может помочь бюро. Авторы поста признаются, что «тоже любят Высоцкого». Переход по ссылке перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где также на русском и английском предлагается передать информацию при соблюдении конфиденциальности.

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