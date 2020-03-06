В Красноярске певица упала со сцены и допела со сломанной ногой

В Красноярске участница концерта, приуроченного к Международному женскому дню, упала в оркестровую яму и сломала ногу, сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Вишневская продолжила петь и только после выступления отправилась в больницу.

Канал Baza передает, что певица допевала последний куплет, лежа на животе. Обвинения в том, что выступление шло под фонограмму, Вишневская отрицает.

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