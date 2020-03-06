Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса
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Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадебную церемонию из-за вспышки коронавируса, сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.
Известно, что Перри и Блум хотели пожениться грядущим летом в Японии. «На свадьбу должно было прийти 150 гостей. Кэти очень хотела пройти к алтарю беременной. Они были в восторге, что все складывается, но пока свадьбу пришлось отменить из-за коронавируса», — делится инсайдер.
Ранее Кэти Перри рассекретила свою первую беременность. Для Орландо Блума ребенок будет вторым.
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