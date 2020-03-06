Пригожин предложил перевести «Евровидение» в онлайн-формат из-за коронавируса

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИА «Новости» предложил перевести конкурс «Евровидение» в онлайн-формат из-за вспышки коронавируса.

По словам Пригожина, каждый исполнитель может выступить в своей стране, а потом все будут голосовать. «Мы же живем в мире онлайна. Озаботиться стоит всем, с подобными вещами не шутят, я бы очень серьезно отнесся к тому, что происходит сейчас. Бдительность никому бы не помешала», — сказал Пригожин.

Ранее стало известно, что группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.

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