Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

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Музыкант и композитор Юрий Лоза во время интервью, 2019 год Музыкант и композитор Юрий Лоза во время интервью, 2019 год
Музыкант и композитор Юрий Лоза во время интервью, 2019 год
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это происходит в любом музыкальном жанре. Лоза считает, что нынешние исполнители не могут придумать ничего нового, поэтому «начинают опошлять старое.

«Раньше было поколение создателей — сейчас пришло поколение потребителей. А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал», — сказал композитор.

Он добавил, что такая музыка оказывает деструктивное влияние на подростков.

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