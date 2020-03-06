Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве старых песен

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что современные музыканты воруют старые хорошие композиции, добавляют в них провокационные высказывания и выдают за свое творчество. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это происходит в любом музыкальном жанре. Лоза считает, что нынешние исполнители не могут придумать ничего нового, поэтому «начинают опошлять старое.

«Раньше было поколение создателей — сейчас пришло поколение потребителей. А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал», — сказал композитор.

Он добавил, что такая музыка оказывает деструктивное влияние на подростков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лоза усомнился в успехе Maruv в России

— Лоза предложил Тиме Белорусских сменить гражданство ради «Евровидения»

— Лоза обвинил Успенскую в скудоумии