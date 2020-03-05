Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

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Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал «Муз-ТВ» после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию «Муз-ТВ» Ольгу Бузову.

Кудрявцева проработала на канале более 20 лет. «Иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка «10 самых» 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь», — сказала она в беседе с изданием «Стархит».

Лера Кудрявцева также указала на то, что программу вела за символическую плату. «С таким свинским отношением мириться не буду», — говорит она. Телеведущая не скрывает, что Давлетяров уже звонил ей, но она не берет трубку. «Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!» — заключила она.

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