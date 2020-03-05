Пиотровский высказался о кормлении грудью в Эрмитаже

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в беседе с РИА «Новости» прокомментировал инцидент, в ходе которого посетительницу музея раскритиковали за кормление грудью.

Он отметил, что в Эрмитаже кормить грудью можно было всегда. «В Эрмитаже есть четыре или пять мест, где можно перепеленать (и покормить) ребенка, все это есть… Но это… не означает полное право открывать дверь ногами… Если вежливо просят передвинуться в другое место, значит, нужно передвинуться в другое место», — заявил он.

Глава Эрмитажа уточнил, что посетительница кормила младенца в месте, которое было закрыто для посетителей.

Ранее посетительница Эрмитажа рассказала в соцсетях, что нашла в зале временной выставки «уголок», чтобы покормить своего маленького ребенка, однако ей сделали замечание сразу две смотрительницы.

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