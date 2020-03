Кевин Смит похвалил новый Бэтмобиль

Режиссер Кевин Смит поделился в Twitter первыми фото нового Бэтмобиля из снимающегося фильма о Бэтмене.

По словам Кевина Смита, супергеройский автомобиль ему нравится. «Это правдоподобный Бэтмобиль, который, который мог бы построить не миллиардер», — сказал он, добавив, что машина напоминает ему о Бэтмене, которого сыграл Адам Уэст и автомобиле, спроектированном дизайнером Джорджем Баррисом.

Сейчас идут съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли. Бэтмобиль ранее показал режиссер проекта Мэтт Ривз.

I like it. Has a nice Adam West/Barris feel to it. It's a believable Batmobile that someone who's not a billionaire could build - which also helps throw people off the scent of Bruce Wayne being #TheBatman. Thanks for the early looks! We're all rooting for you! https://t.co/iO9DIGblDa