Премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьеру нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает Associated Press.
Отмечается, что запланированная на апрель премьера перенесена на ноябрь 2020 года. Так, в кинотеатрах Великобритании фильм можно будет посмотреть в 12 ноября, мировая премьера намечена на 25 ноября.
Ранее сообщалось, что премьера картины в Пекине была отменена из-за вспышки коронавируса.
В конце декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировали вспышку пневмонии. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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