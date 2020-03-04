Жириновский станцевал под хит Little Big

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Политик Владимир Жириновский у себя в Twitter поздравил группу Little Big с успехом в национальном отборе на конкурс «Евровидение».

Он опубликовал видеоролик, в котором танцует со своей командой. На видео звучит хит коллектива под названием Faradenza. «Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — написал он.

Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.

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