Жириновский станцевал под хит Little Big
close
Политик Владимир Жириновский у себя в Twitter поздравил группу Little Big с успехом в национальном отборе на конкурс «Евровидение».
Он опубликовал видеоролик, в котором танцует со своей командой. На видео звучит хит коллектива под названием Faradenza. «Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей», — написал он.
Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Букмекеры предрекли Little Big третье место на «Евровидении»
— Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды
— Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»