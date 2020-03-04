Лувр снова открыли несмотря на коронавирус

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Парижский музей Лувр снова открылся для посетителей после закрытия на два дня.

Об этом сотрудники музея рассказали в Twitter.

Лувр закрыли 1 марта из-за совещания сотрудников, обеспокоенных вспышкой коронавируса. 3 марта в музее был выходной.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились более 93 тыс. человек, свыше 3 тыс. человек погибли.

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