Pornhub бесплатно покажет полнометражный фильм без порно

С 4 марта на сайте Pornhub можно будет бесплатно посмотреть фильм Shakedown («Вымогательство») концептуальной художницы Лейлы Вейнрауб о сексуальных меньшинствах Лос-Анджелеса в нулевых, пишет Variety.

«Этот фильм лишь часть общего направления по поддержке различных видов искусств, которым занимается Pornhub. Мы хотим, чтобы нашу платформу видели как место для талантливых и творческих людей», — рассказал бренд-директор Pornhub Алекс Клин.

На Pornhub фильм будет доступен в течение месяца, а после появится на ТВ и в iTunes. Съемки длились 15 лет. Критики отмечали, что картина погружает в атмосферу клубной жизни.

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