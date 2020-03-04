Актер «Сватов» объяснил, почему команда сериала покинула съемочную площадку

Актер театра и кино Александр Феклистов объяснил, почему его коллеги по сериалу «Сваты-7» уехали со съемочной площадки в Белоруссии.

Так он отреагировал на слухи о срыве проекта. По его словам, команда закончила зимние съемки. «Да, мы снимаем. Нет, не сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет», — пояснил он в беседе с ФАН.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Новый сезон выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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