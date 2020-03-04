Украинскую певицу затравили за поддержку Little Big

Украинскую певицу Jerry Heil (Яна Шемаева), которая соревновалась за возможность представлять Украину на «Евровидении» в 2020 году, затравили в сети после поста со словами поддержки в адрес российской группы Little Big, пишут «Известия».

Исполнительница выложила фотографию в Instagram с подписью: «Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?». Также девушка отметила в посте аккаунт Little Big.

После этого пользователи стали писать комментарии, в которых осуждали выбор певицы и пригрозили ей отпиской.

«Как можно поддерживать их... С теми, кто фанатеет от российских групп, нам не по пути»,— писали пользователи.

После развернувшейся травли Jerry Heil закрыла комментарии к публикации.

2 марта стало известно, что Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров). От Украины поедет в нидерландский Роттердам фольктроник-группа Go-A.

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