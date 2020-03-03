Вьетнамский институт гигиены выпустил веселый клип о коронавирусе

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Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды опубликовал на YouTube веселый клип на песню о коронавирусе.

В анимационном клипе авторы рассказывают, что стоит делать, чтобы обезопасить себя: заниматься физкультурой, соблюдать гигиенту и чистоту в доме, не трогать руками лицо. «Давайте мыть руки, не трогать ими глаза, нос и рот, воздерживаться от выхода на улицу. Вместе мы победим коронавирус», — поется в песне.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились более 92 тыс. человек, свыше 3 тыс. человек погибли.

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