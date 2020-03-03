Букмекеры предрекли Little Big третье место на «Евровидении»
close
Букмекеры оценили в 10% шансы российской группы Little Big на победу на Евровидении, передает портал Eurovisionworld.
Российский коллектив находится на третьей строчке рейтинга. На второй расположилась Литва с 10%, на первом — Исландия с 13%.
Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды
— На фоне вспышки коронавируса возросли продажи романа Камю «Чума»
— Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»