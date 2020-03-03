Букмекеры предрекли Little Big третье место на «Евровидении»

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Букмекеры оценили в 10% шансы российской группы Little Big на победу на Евровидении, передает портал Eurovisionworld.

Российский коллектив находится на третьей строчке рейтинга. На второй расположилась Литва с 10%, на первом — Исландия с 13%.

Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.

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