Два подопечных Киркорова выступят на «Евровидении»
Сразу два подопечных эстрадного певца Филиппа Киркорова выступят на «Евровидении».
Молдову на международном вокальном конкурсе представит Наталья Гордиенко, которая споет песню Киркорова Prison, а Эстонию — продюсируемый певцом Уку Сувисте, финалист российского «Голоса». Уку подготовил для «Евровидения» песню What Is Love. «Два повода посетить главное музыкальное событие. Пакуем чемоданы», — написал в Instagram Киркоров, пообещавший детям в случае прохождение Сувисте на «Евровидение» взять их с собой.
Международный конкурс в 2020 году пройдет в «Роттердаме». Участник музыкального соревнования от России пока неизвестен.
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