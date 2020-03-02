Киркоров пригрозил уволить команду из-за вокального шоу в масках

Эстрадный исполнитель Филипп Киркоров вошел в состав жюри нового вокального шоу «Маска» на НТВ.

В рамках передачи 12 известных артистов, переодетых в сложные комтюмы, выступают перед жюри, которое пытается угадать участников. Судьями российской версии международного шоу The Masked Singer стали также Валерия, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

По словам Киркорова, он хочет самостоятельно угадать, кто скрывается под маской. «Я даже предупредил свою команду, чтобы молчали, если вдруг узнают кого-то. Иначе — будут уволены. В этом ведь весь интерес. И, конечно, уже есть предположения и… фавориты. После первого выпуска это — «постапокалиптический» Олень и королевский Лев! А очарование среди участников — это Туча», — признался Киркоров в беседе с изданием «Стархит».

Костюмы и маски создавались специально для каждого участника шоу. Ведет передачу КВН-щик Вячеслав Макаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дольче и Габбане понравился новый клип Киркорова

— Киркоров арендовал VIP-вагон в поезде, чтобы успеть на свой концерт

— Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом