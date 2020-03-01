Фильм «Дау. Наташа» получил награду на Берлинале за операторскую работу

Фильм «Дау. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель получил награду на Берлинском фестивале. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что фильм получил «Серебряного медведя» в номинации «Наиболее весомый художественный вклад» за операторскую работу.

Оператором картины выступил Юрген Юргес.

Хржановский работал над «Дау» 12 лет, премьера проекта состоялась в Париже в январе 2019 года. В России фильм не вышел в прокат, так как в ноябре 2019 года Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» из-за обнаруженной в них пропаганды порнографии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Несмотря на скандал: российский фильм взял приз на Берлинале

— Не допущенный к прокату «Дау» попал в программу Берлинале

— Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры России