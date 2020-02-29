«Отверженные» получили премию «Сезар» за лучший фильм

Главная французская кинопремия «Сезар» в номинации «Лучший фильм» присуждена картине режиссера Ладжа Ли «Отверженные», сообщает Huffpost.

Картина посвящена отношениям между молодежью и полицией в городе Клиши-Монфермей. В своей речи 42-летний режиссер заявил, что именно бедность разделяет французов. Он призвал жителей страны к объединению.

Премия за лучшую режиссуру досталась Роману Полански за картину «Офицер и шпион» (J«accuse). Награды за лучшие мужскую и женскую роль получили соответственно Рошди Зем за роль фильм «Боже мой» (Roubaix, une lumière) и Анаис Демустье за роль в фильме «Алиса и мэр» (Alice et le maire).

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