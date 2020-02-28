Шнуров ответил Милонову на предложение сразиться на дуэли

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на слова депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего ему сразиться на дуэли с нормандскими мечами.

Журналистам Шнуров сказал, что он с Милоновым «из разных сословий». «Милонов в отличие от меня себя мыслит дворянином, наверное. А я человек из народа. Поэтому мы из разных сословий. А разные сословия, как вы знаете, по дуэльному кодексу, не могут принимать участия в дуэли», — цитирует музыканта РИА «Новости».

Сергей Шнуров ранее объявил о вступлении в «Партию роста» Бориса Титова. Он также собирается возглавить список партии на выборах в Госдуму.

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