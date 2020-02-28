Петров объяснил провал картины о Льве Яшине в прокате

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Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019) Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)
Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)
Kremlin Films

Актер Александр Петров посчитал, что фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» о легендарном советском голкипере оказался не самым удачным и провалился в прокате. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Мне кажется, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — просто плохое кино. Поэтому на него не пошел зритель. Попытка была, но не удалось, так бывает», — объяснил актер.

При этом Петров выразил уверенность, что картина, несмотря на скромные сборы, все-таки обрела свою аудиторию.

«Уверен, что фильм про Яшина обрел какую-то свою аудиторию, которой понравился. С одной стороны, это, наверное, хорошо. С другой стороны, видимо, что-то не получилось в фильме, что не заставило зрителя туда пойти», — заключил он.

Биографический фильм о Льве Яшине вышел на экране в конце 2019 года. При бюджете в 360 миллионов рублей картина собрала в прокате всего 114 миллионов.

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