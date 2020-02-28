Петров объяснил провал картины о Льве Яшине в прокате
Актер Александр Петров посчитал, что фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» о легендарном советском голкипере оказался не самым удачным и провалился в прокате. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».
«Мне кажется, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — просто плохое кино. Поэтому на него не пошел зритель. Попытка была, но не удалось, так бывает», — объяснил актер.
При этом Петров выразил уверенность, что картина, несмотря на скромные сборы, все-таки обрела свою аудиторию.
«Уверен, что фильм про Яшина обрел какую-то свою аудиторию, которой понравился. С одной стороны, это, наверное, хорошо. С другой стороны, видимо, что-то не получилось в фильме, что не заставило зрителя туда пойти», — заключил он.
Биографический фильм о Льве Яшине вышел на экране в конце 2019 года. При бюджете в 360 миллионов рублей картина собрала в прокате всего 114 миллионов.
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