Добронравов высказал обиду на слухи об уходе из «Сватов»

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Актер Федор Добронравов в беседе с изданием «Антенна» отреагировал на слухи о своем уходе из сериала «Сваты».

По его словам, ему очень обидно слышать такие слова. «Да как я могу уйти из «Сватов», если это моя любимая актерская работа за всю мою огромную карьеру! Мой герой в седьмой части никак не изменится — все такой же веселый, очаровательный и замечательный. Надеюсь, и восьмой сезон будет, но пока работа идет полным ходом над этим — съемки только начались», — высказал надежду Добронравов.

Сериал «Сваты» выходит с 2008 года. Седьмой сезон «Сватов» выйдет после восьмилетней паузы в 2020 году.

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