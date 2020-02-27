Организаторы ответили на слухи об отмене «Евровидения» из-за коронавируса
Европейский вещательный союз в беседе с изданием iReactor ответил на слухи о возможной отмене международного песенного конкурса Евровидение–2020 из-за распространения коронавируса.
Организаторы «Евровидения» заверили, что следят за ситуацией с коронавирусом и принимают необходимые меры в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных властей. «Мы будем продолжать следить за событиями в Европе, однако в настоящее время слишком рано комментировать возможные сценарии», — пообещали в ЕВС.
«Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.
Среди европейских стран самое большое число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии. По последним данным, там заболели 474 человека. Сегодня стало известно, что жительницу Воронежа госпитализировали из-за выявленных у нее признаков ОРВИ. Девушка недавно вернулась из Италии.
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